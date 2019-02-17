3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı
17 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bilardo Haberleri 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı

3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı

3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı.

Final maçında Türkiye'den , 'den 'yu 40-21 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada diğer Türk sporcu da 3'üncü oldu.

UMB 2019 Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı Manavgat'ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde düzenlendi. Turnuvaya, 20'si Türkiye'den olmak üzere 20 ülkeden 149 sporcu katıldı. Turnuvada 7 gün süren karşılaşmalar sonucunda yarı finalde Türkiye'den Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu'yu 40-37, Güney Kore'den Jae Ho Cho ise Vietnam'dan 'ı 40-28 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılamasında Tayfun Taşdemir rakibi Jae Ho Cho'yu 40-21 mağlup ederek şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri UMB Dünya Başkanı , Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şampiyonada diğer Türk sporcu Murat Naci Çoklu ile Vietnamlı Quyet Chien Tran da 3'üncülüğü paylaştı. Ödül törenin ardından konuşan UMB Dünya Bilardo Federasyonu Başkanı Farouk El Barki, turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek Türkiye Bilardo Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

TBF Başkanı Ersan Ercan, kürsüye 2 sporcu birden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2019 yılı Türk bilardosu için çok iyi başladı. Burada Tayfun Taşdemir birinci, Murat Naci Çoklu üçüncü oldu. Umarım sporcularımız bu dereceleri diğer şampiyonalarda da sürdürerek başarımızı devam ettirir" dedi.

Başkan Ercan, Manavgat'ta 2 gün sonra Türkiye Bilardo Kupası'nın başlayacağını hatırlatarak, "Biz, rekor katılımlarla turnuvalar düzenliyoruz. Geçen yıllarda düzenlediğimiz turnuvalar Guiness Rekorlar Kitabına girmişti. Bu sene bu rekoru geliştireceğiz. 14 gün boyunca 2 bini aşkın sporcu bilardo turnuvasında karşılaşacak" diye konuştu.

Şampiyonada birinci olan Tayfun Taşdemir de çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sene kıl payı kaçırdığım şampiyonluğu bu sene kazandığım için çok mutluyum. Kupa Türkiye'de kaldı. Murat Naci Çoklu'nun da 3'üncü olması ayrıca çok sevindirici" şeklinde konuştu.

Final karşılaşmasına tutuk başladığını söyleyen Taşdemir, "İlk yarıda hem ben hem rakibim çok tutuk oynadı. İkinci yarıda ben atak yaptım ama rakibim buna karşılık veremedi ve şampiyon oldum" dedi.

Taşdemir, bundan sonraki turnuvalarda da bu başarısını sürdüreceğini belirtti.

  1. 17.2.2019 18:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye ayağı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN