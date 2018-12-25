Bilardonun şampiyonu Saygıner
İzmir'de düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan Semih Saygıner oldu.
Atatürk Stadı Bilardo Tesisi'nde oynanan yarı final maçlarında Saygıner, Murat Naci Çoklu'yu elemeyi başardı. Lütfi Çenet ise Göztepe'nin sporcusu Tarık Yavuz'u yenerek adını finale yazdırdı. Ünlü bilardocu Semih Saygıner final etabında Çenet'i 40-29 yenerek şampiyon oldu.
Dünyanın en iyi bilardocuları arasında gösterilen ve Mr. Magic ismiyle anılan Semih Saygıner, kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan aldı.
- 25.12.2018 12:41
- Güncelleme: 25.12.2018 13:27
-
Kartal Burak Yılmaz için beklemede
Toplam 1
Yorum
tarafkartal istemiyoruzzzzz
-
Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
evde? evde kazanıyor mu ki?
-
Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
Bilardonun şampiyonu Saygıner haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.