Bilardonun şampiyonu Saygıner
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Bilardonun şampiyonu Saygıner

Bilardonun şampiyonu Saygıner

İzmir'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final ayağında mutlu sona ulaşan oldu.

Atatürk Stadı Bilardo Tesisi'nde oynanan yarı final maçlarında Saygıner, Murat Naci Çoklu'yu elemeyi başardı. Lütfi Çenet ise 'nin sporcusu Tarık Yavuz'u yenerek adını finale yazdırdı. Ünlü bilardocu final etabında Çenet'i 40-29 yenerek şampiyon oldu.

Dünyanın en iyi bilardocuları arasında gösterilen ve Mr. Magic ismiyle anılan Semih Saygıner, kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'dan aldı.

  1. 25.12.2018 12:41
  2. Güncelleme: 25.12.2018 13:27
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