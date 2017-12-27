 Bilardo Milli Takımı belli oldu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    belli oldu

    Bilardo Milli Takımı belli oldu

    Bilardoda Ankara'da yapılan final etabı sonunda 2018 Pool ve Türkiye şampiyonu belli oldu.

    Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren müsabakalar sonunda 2018 yılı Pool , Türkiye şampiyonu Sami Erkan Köylü, ikincisi Saki Kanatlar, üçüncüsü Onur Yıldırım ve dördüncüsü Ferdi Özdemir'den oluştu.

    Üç disiplinin oynandığı final etabı müsabakaları sonunda sıralamalar şöyle oluştu:

    8 Top Disiplini:
    1. Saki Kanatlar

    2. Sami Köylü

    3. Murat Teker

    3. Onur Yıldırım

    9 Top Disiplini:
    1. Onur Yıldırım

    2. Saki Kanatlar

    3. Mehmet Bakıcı

    3. Sami Köylü

    10 Top Disiplini:
    1. Sami Köylü

    2. Ferdi Özdemir

    3. Erol Kayas

    3. Saki Kanatlar

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:57
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