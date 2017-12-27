Bilardo Milli Takımı belli oldu
Bilardoda Ankara'da yapılan final etabı sonunda 2018 Pool Bilardo Milli Takımı ve Türkiye şampiyonu belli oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 gün süren müsabakalar sonunda 2018 yılı Pool Bilardo Milli Takımı, Türkiye şampiyonu Sami Erkan Köylü, ikincisi Saki Kanatlar, üçüncüsü Onur Yıldırım ve dördüncüsü Ferdi Özdemir'den oluştu.
Üç disiplinin oynandığı final etabı müsabakaları sonunda sıralamalar şöyle oluştu:
8 Top Disiplini:
1. Saki Kanatlar
2. Sami Köylü
3. Murat Teker
3. Onur Yıldırım
9 Top Disiplini:
1. Onur Yıldırım
2. Saki Kanatlar
3. Mehmet Bakıcı
3. Sami Köylü
10 Top Disiplini:
1. Sami Köylü
2. Ferdi Özdemir
3. Erol Kayas
3. Saki Kanatlar
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 9
Yorum
bjk advers Oğuzhan en son Sivas maçında oyuna girdiğinde hiçbir varlık gösteremedi kendiside Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş durumda BİTİRMESEde NE YAZAR
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Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!
Toplam 4
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 GELECEK BAŞKANIN CEBİ KABARIK OLACAK,DİSİPLİNLİ OLACAK,ÖZEL UÇAĞI BİLE OLACAK.ÇÜNKÜ İHTİYAÇ BU.HER İNSANI ALIP İSMİM DUYULSUN DENİLMİYECEK.
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Toplam 2
Yorum
fffffffsds yav he he he
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