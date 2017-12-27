Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu
Sinop’ta Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, şampiyon oldu.
Genel sıralamada Semih Saygıner birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirtti.
Ercan'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:14
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Aykut Kocaman yine bilecek mi?
Toplam 9
Yorum
dadaş rakıplerin yapacağı hatalara bağlı yoksa bizim oynadığımız oyunla hıç bir zaman korkunun ecele faydası yok görünen koy kılavuz istemez demiş
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
BJK ADAM BEDAVA YA GELİYOR ZATEN O MAAŞI BIRAKTA OLSUN O KADAR ADAMIN ARKASINDAN DÜNYA DEVLERİ KOŞUYOR BEDAVA FUTBOLCU ALMIŞIN DAHA NE İSYORSUN.
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 2
Yorum
şanlı gs bu oyuncuyu alırsa büyük iş yapar
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