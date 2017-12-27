 Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    , Türkiye şampiyonu oldu

    Semih Saygıner, Türkiye şampiyonu oldu

    Sinop’ta Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu , şampiyon oldu.

    Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın final bölümünde Tolgahan Kiraz ve Tayfun Taşdemir karşı karşıya geldi. Rakibini, 40-22 mağlup etme başarısıyla Tayfun Taşdemir, şampiyonanın 4. etabını ilk sırada tamamladı.

    Genel sıralamada birinci, Tayfun Taşdemir ikinci ve Murat Naci Çoklu ise üçüncü sırayı aldı. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların zevkli ve çekişmeli geçtiğini belirtti.

    Ercan'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Sinop Valisi Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül tarafından madalya ve kupaları verildi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:14
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