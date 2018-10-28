Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    dünya üçüncüsü oldu

    Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu

    3 Kupası'nda mücadele eden milli bilardocu , şampiyonayı 3'üncü sırada noktalayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

    'nın La Baule kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında 3 Kupası tarihinde oynanmış en yüksek ortalama rekorunu kıran Saygıner, Cho Jae-Ho ile oynadığı yarı final maçını mağlup tamamlayarak 3'üncülük kürsüsünde noktaladı.

    Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers ile oynadığı maçta 40 sayıyı 6 ıstaka, 6,667 ortalama ile bitiren Saygıner, bu ortalama ile yeni rekorunu da kırmıştı.

    verdiği uzun aradan sonra geri dönüş kariyerinin 4'üncü yılında 4'üncü madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 3 numaraya yükseldi.

    1. 28.10.2018 21:48
    2. Güncelleme: 28.10.2018 21:49
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