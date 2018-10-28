Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu
3 Bant Dünya Kupası'nda mücadele eden milli bilardocu Semih Saygıner, şampiyonayı 3'üncü sırada noktalayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında 3 Bant Dünya Kupası tarihinde oynanmış en yüksek ortalama rekorunu kıran Saygıner, Cho Jae-Ho ile oynadığı yarı final maçını mağlup tamamlayarak dünya kupasını 3'üncülük kürsüsünde noktaladı.
Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers ile oynadığı maçta 40 sayıyı 6 ıstaka, 6,667 ortalama ile bitiren Saygıner, bu ortalama ile yeni Türkiye rekorunu da kırmıştı.
Semih Saygıner verdiği uzun aradan sonra geri dönüş kariyerinin 4'üncü yılında 4'üncü madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 3 numaraya yükseldi.
- 28.10.2018 21:48
- Güncelleme: 28.10.2018 21:49
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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