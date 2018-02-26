Bilardoda dünya üçüncülüğü – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bilardoda dünya üçüncülüğü

    Bilardoda dünya üçüncülüğü

    Bilardo , 'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

    Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viersen kentinde 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ve Tayfun Taşdemir'den oluşan kadrosuyla mücadele etti.

    Milliler, Peru, ve 'nın bulunduğu gruptan farklı sonuçlar ile namağlup çeyrek finale yükseldi. Yarı finale yükselme müsabakasında bir kez daha Almanya ile mücadele eden ve rakibine 40-31 üstünlük kuran milliler, yarı finale çıktı.

    Finale yükselme müsabakasında ise 'ya 40-38 yenilen milliler, şampiyonayı 3. tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

    Şampiyonada birinci olurken, Avusturya ikinci, Türkiye ve üçüncü sırada yer aldı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:29
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