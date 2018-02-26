Bilardoda dünya üçüncülüğü
Bilardo Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viersen kentinde 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan kadrosuyla mücadele etti.
Milliler, Peru, Almanya ve Kolombiya'nın bulunduğu gruptan farklı sonuçlar ile namağlup çeyrek finale yükseldi. Yarı finale yükselme müsabakasında bir kez daha Almanya ile mücadele eden ve rakibine 40-31 üstünlük kuran milliler, yarı finale çıktı.
Finale yükselme müsabakasında ise Avusturya'ya 40-38 yenilen milliler, şampiyonayı 3. tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada Güney Kore birinci olurken, Avusturya ikinci, Türkiye ve Danimarka üçüncü sırada yer aldı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:29
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 19
Yorum
taryan SENİN FITRATINDA VAR KORKAKLIK TAKIM DA AYNI SENİ YANSITIYOR NE OLDU GOL YEMEYEYİM DİYE ÇIKTIN DA REZİL OLUYORUZ VE ZEVK ALMIYORUZ ARTIK
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 19
Yorum
Aykut Kocaman itiraf etti. cüneyt kendini affettirip saraçoğlunda maç alacak ya ne ofsaytı görür ne fernandao ya kart gösterir. hele maç 1-0 bitseydi her hafta FBstadında idi
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 8
Yorum
beşiktaş canere cezayı el kol hareketinden dolayı verdik diyenler bakalım şimdi ne uyduracak
Bilardoda dünya üçüncülüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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