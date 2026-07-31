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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Jeff Chabot hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Beşiktaş'tan Jeff Chabot hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Vincenzo Italiano, Spezia’dan eski öğrencisi Fransız asıllı Alman stoperi Beşiktaş’ta görmek istiyor. Siyah beyazlılar, Stuttgart ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Jeff Chabot için Alman ekibi ile pazarlık halinde. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Jeff Chabot hamlesi! Gelmeye sıcak bakıyor

Yeni sezonda Felix Uduokhai'yi kadroda düşünmeyen ve Alman oyuncudan kendisine takım bulmasını isteyen siyah beyazlılar, 'şef stoper' arayışlarında önemli mesafe kat etti. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, yönetimden Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'un transfer edilmesini talep etti. İtalyan teknik adam, Fransız asıllı Alman stoperi Spezia'yı çalıştırdığı dönemden tanıyor. Harekete geçen Beşiktaş transfer komitesinin Bundesliga ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Kulübüyle Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için Stuttgart'a resmi teklif yapıldığı ve bonservis pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Siyah beyazlıların Alman ekibine bonservis bedeli olarak 10 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu kaydedildi. İki kulübün el sıkışması halinde tecrübeli oyuncunun menajeri ile temaslar başlayacak. Jeff Chabot'un İstanbul'a gelmeye ve siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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