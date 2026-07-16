Vlahovic süre istedi

Beşiktaş yönetiminin yıllık 8 milyon euro önerdiği Vlahovic, diğer kulüplerden gelecek teklifleri bekliyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş yönetiminin yıllık 8 milyon euro önerdiği Vlahovic, diğer kulüplerden gelecek teklifleri bekliyor. Kartal'a henüz olumsuz yanıt vermeyen 26 yaşındaki forvetin siyah beyazlı kulüpten 10 Ağustos'a kadar süre talep ettiği öğrenildi. La Liga devi Barcelona'ya gitmeyi hedefleyen Sırp golcünün bu transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.