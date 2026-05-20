Mansız dev kupayı getirdi

Siyah-beyazlıların efsane golcüsü İlhan Mansız, Freiburg ile Aston Villa arasında bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi dev kupayı Beşiktaş Meydanı'nda bulunan taraftar alanına getirdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Siyah-beyazlıların efsane golcüsü İlhan Mansız, Freiburg ile Aston Villa arasında bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi dev kupayı Beşiktaş Meydanı'nda bulunan taraftar alanına getirdi. Her iki takımın da güçlü olduğunu belirten eski milli forvet, az bir farkla Premier Lig temsilcisini favori gördüğünü söyledi. İlhan Mansız ayrıca İstanbul'un çok güzel ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.