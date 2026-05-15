CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Oh için transferde beklenmeyen teklif!

Beşiktaş'ta Oh için transferde beklenmeyen teklif!

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh ile ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak golcü futbolcu için beklenmeyen bir transfer teklifinin söz konusu olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta Oh için transferde beklenmeyen teklif!

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh için transfer iddiaları gündeme geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, yaz transfer dönemi için oyuncuya talip olduğu ve Siyah-Beyazlılar'a resmi teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü. Takvim'de derlediği ve Suudi basınında da yer alan haberlerde, Körfez ekibinin 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Beşiktaş cephesinin ise bu olası transfer gelişmesi karşısında nasıl bir tavır alacağı henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

DEĞERİ 14 MİLYON EURO!

Piyasa değeri 14 milyon euro olan Güney Koreli forvetin, Beşiktaş ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giymeye başlayan Oh, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. 16 maçta 8 gol ve 4 asist üreten oyuncu, hücum hattına önemli katkı sağladı. Transfer gelişmesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş'ın oyuncu için gelecek tekliflere göre karar vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Yıldırım ve Safi'den İtalya çıkarması!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
ABD basını yazdı: Trump-Şi zirvesinde arbede ve güvenlik krizi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Jesus bombası!
İşte Hakan Safi'nin yeni hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den F.Bahçe sözleri! Icardi'den F.Bahçe sözleri! 01:46
Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! Osimhen'den Terim ve Buruk açıklaması! 01:46
Galatasaray'a transfer müjdesi! Galatasaray'a transfer müjdesi! 01:46
F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! F.Bahçe'de Kante'ye büyük müjde! 01:46
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası şarkısı! 01:45
Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi Leroy Sane: F.Bahçe beni cezbetmedi 01:45
Daha Eski
Barış Alper'den gündem olan sözler! Barış Alper'den gündem olan sözler! 01:45
Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! Gabriel Sara'dan Osimhen sözleri! 01:45
Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! Talisca'dan dikkat çeken paylaşım! 01:45
F.Bahçe'den flaş transfer atağı! F.Bahçe'den flaş transfer atağı! 01:45
Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden Yönetim gözünü kararttı! G.Saray'a 2 dünya yıldızı birden 01:45
F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim F.Bahçe'ye tanıdık kaleci! İşte Ederson'un yerine gelecek isim 01:45