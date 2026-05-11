Uduokhai izin aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Siyah-beyazlı takımda Trabzonspor maçında forma giyemeyen Felix Uduokhai, ülkesine döndü. Eşinin doğumu sebebiyle teknik heyetten izin alan Alman stoper, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile cuma günü oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.