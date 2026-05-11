CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kritik zirve

Kritik zirve

Bu sezon kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın Rizespor maçının ardından görüşme yapacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
Kritik zirve

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 40 yıl aradan sonra derbi kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde havlu atan Beşiktaş'ta zorlu maratonun bitiminde sıcak gelişmeler yaşanacak. Siyah-beyazlı taraftarların kötü neticelerin ardından istifaya davet ettiği Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak. İkili arasındaki kritik zirve cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçından sonra gerçekleştirilecek.

MASADA BİRÇOK KONU

Toplantıda takımın genel durumu, saha içindeki performans düşüklüğünün nedenleri ve teknik heyetin geleceğine dair konuların masaya yatırılması bekleniyor. Kulübün ve teknik heyetin yakın geleceğine dair rota bu zirveden çıkacak kararların ardından çizilecek. Ayrıca yeni sezona yönelik transfer çalışmaları hakkında da görüş alışverişi yapılacak. Spor kamuoyu ve siyah-beyazlı camia, toplantıdan çıkacak resmi sonuçlara odaklanmış durumda.

DERBİLERDE TAM 16 PUAN KAYIP

Siyah-beyazlı takım dev maçlarda son derece başarısız bir grafik çizdi. Kendi saha ve seyircisi oynadığı dev karşılaşmaların hepsini kaybeden Kartal, söz konusu müsabakalarda hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Trabzonspor ve Galatasaray deplasmanlarında 1'er puan toplayabilen Beşiktaş, derbilerde toplam 16 puan kaybetti.

F.Bahçe'de gözler teknik direktörde!
F.Bahçe'den Oblak bombası!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'de Özel'te tepki yağıyor! Gürsel Tekin'den "partinize sahip çıkın" çağrısı | 20 belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na şikayete gitti
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den hücuma çifte takviye!
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! Hakan Safi'den İtalya'da transfer görüşmesi! 01:07
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona! 01:07
G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... G.Saray'dan flaş karar! Şampiyonluk kutlamasında... 01:07
F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! F.Bahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! 01:07
Veda sonrası Icardi'ye talip! Veda sonrası Icardi'ye talip! 01:07
Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! Osimhen'den F.Bahçe'ye şok sözler! 01:07
Daha Eski
Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! Çakar'dan Osimhen'e büyük övgü! 01:07
Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler Dünya G.Saray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! İşte atılan manşetler 01:07
G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! G.Saray'da o yıldıza şampiyonluk övgüleri! 01:07
"İkinci bitirmekten gına geldi" "İkinci bitirmekten gına geldi" 01:07
"Gazı kaçmış bir karşılaşma" "Gazı kaçmış bir karşılaşma" 01:07
Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! Şampiyon F.Bahçe ArsaVev! 01:07