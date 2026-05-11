Trendyol Süper Lig'de bu sezon 40 yıl aradan sonra derbi kazanamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde havlu atan Beşiktaş'ta zorlu maratonun bitiminde sıcak gelişmeler yaşanacak. Siyah-beyazlı taraftarların kötü neticelerin ardından istifaya davet ettiği Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapacak. İkili arasındaki kritik zirve cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçından sonra gerçekleştirilecek.

MASADA BİRÇOK KONU

Toplantıda takımın genel durumu, saha içindeki performans düşüklüğünün nedenleri ve teknik heyetin geleceğine dair konuların masaya yatırılması bekleniyor. Kulübün ve teknik heyetin yakın geleceğine dair rota bu zirveden çıkacak kararların ardından çizilecek. Ayrıca yeni sezona yönelik transfer çalışmaları hakkında da görüş alışverişi yapılacak. Spor kamuoyu ve siyah-beyazlı camia, toplantıdan çıkacak resmi sonuçlara odaklanmış durumda.

DERBİLERDE TAM 16 PUAN KAYIP

Siyah-beyazlı takım dev maçlarda son derece başarısız bir grafik çizdi. Kendi saha ve seyircisi oynadığı dev karşılaşmaların hepsini kaybeden Kartal, söz konusu müsabakalarda hanesine sadece 2 puan yazdırabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Trabzonspor ve Galatasaray deplasmanlarında 1'er puan toplayabilen Beşiktaş, derbilerde toplam 16 puan kaybetti.