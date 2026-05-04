Finale kilitlendiler

Trendyol Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlaması kesinleşen Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi. Süper Lig'de cuma günü oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında kadroda geniş çaplı rotasyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, yarın kupada oynanacak Konyaspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Gaziantep galibiyetiyle ligdeki kötü gidişe 'dur' diyen Kartal, yarın Tüpraş Stadı'nda yapılacak zorlu müsabaka öncesi zafere kilitlendi. 53 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla görüşme yaparak kesinlikle hata istemediğini söyledi. Telafisi olmayan bir maç oynayacaklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcının, "Gaziantep'ten 3 puan almak önemliydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçını oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuzu bu karşılaşmaya vermek zorundayız. Taraftarımızın da desteğiyle Konyaspor'u mağlup ederek kupa yolunda bir engeli daha aşmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BİTİRİCİLİK ÇALIŞMASI

Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün de sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından orta ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.