Kafayı çalıştırdı

İlk golü atan Djalo, beyin sarsıntısı geçirdi oyundan alındı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Gaziantep deplasmanında kazanan Beşiktaş'ta gol perdesini savunma açtı. Maçın 8. dakikasında Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Sergen Yalçın'ın çok fazla forma şansı vermediği, sezon başında Juventus'tan transfer edilen 26 yaşındaki Portekizli stoper, bu sezon 21. maçında 2. kez ağları sarstı. Öte yandan maçta 80'de beyin sarsıntısı geçiren Djalo, Agbadou'yla değişti.