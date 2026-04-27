Salih Özcan ısrarı

Beşiktaş yönetimi TFF’nin zorunlu kıldığı Türk futbolcu kuralı doğrultusunda kaliteli yerli isimleri kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kış transfer döneminde de gündeme gelen Salih Özcan’ı mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtildi. Borussia Dortmund’la olan mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi.
27 Nisan 2026 06:50
