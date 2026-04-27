Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte mücadelenin muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte mücadelenin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda tek hedef galibiyet. İşte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte mücadelenin muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz perşembe günü güzel oyun sonrası Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar sezonun 31'inci haftasında kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş.

YALÇIN'DAN GALİBİYET EMRİ

Geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kartal, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar hanesine yazdırdığı 55 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye Kupası'nda farklı galibiyetle moral bulan Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında da taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de kalan 4 müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-FATİK KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Vazquez, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Osorio, Mladenovic, Barış, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Larsson, Serginho

VASQUEZ SİFTAH YAPACAK

Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kaleyi Devis Vasquez'in koruması bekleniyor. Kolombiyalı file bekçisi teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi kış döneminde 27 yaşındaki eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmıştı.

KARTAL'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım ligde 18'inci kez kozlarını paylaşacak. Siyah- beyazlılar 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmaların 12'sinden galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar 2 kez kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle neticelendi. Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Karagümrük 12 golle cevap verdi. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 2-0 kazanmıştı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşısında 3 oyuncu takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra'nın yanı sıra sarı kart cezalıları Amir Murillo ve kaleci Ersin Destanoğlu bu akşam formasından uzak kalacak. Panamalı sağ bek Murillo, Corendon Alanyaspor maçında başarılı oyununu asist yaparak süslemişti.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, bu akşam sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 32'inci haftasında 1 Mayıs Cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımdaki yerlerini alamayacak.Sergen Yalçın, Agbadou ve Rıdvan'ı kart görmemeleri konusunda uyardı.

"Antrenmandan daha az yorulduk!"
Ederson'dan özür paylaşımı!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
ABD'deki otel saldırısında İsrail izleri: IDF tişörtüyle fotoğrafları ortaya çıktı
MHK eski başkanı açıkladı: F.Bahçe'nin penaltısı...
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! 01:37
F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! 01:35
"Antrenmandan daha az yorulduk!" "Antrenmandan daha az yorulduk!" 01:28
Ederson'dan özür paylaşımı! Ederson'dan özür paylaşımı! 01:28
"Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda..." "Sane'nin yerde kaldığı pozisyonda..." 01:28
MHK eski başkanı açıkladı: F.Bahçe'nin penaltısı... MHK eski başkanı açıkladı: F.Bahçe'nin penaltısı... 01:28
Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! Ertan Torunoğulları'ndan derbi sonrası tepki! 01:28
İşte Tedesco ile Osimhen arasında o anlar... İşte Tedesco ile Osimhen arasında o anlar... 01:28
Guendouzi'den hakem tepkisi! Guendouzi'den hakem tepkisi! 01:28
Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz Tedesco: İyi olduklarını kabul etmeliyiz 01:28
Okan Buruk: O beni rahatsız etti! Okan Buruk: O beni rahatsız etti! 01:28
G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! G.Saray'dan art arda F.Bahçe paylaşımları! 01:28