Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!

Siyah-beyazlı takımda son dönemde başarılı performansıyla beğeni toplayan Ersin ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Belçika merkezli spor sitesi Voetbalnieuws.be'nin haberine göre; Ligue 1 temsilcisi Nantes, 25 yaşındaki file bekçisini radarına aldı. Haberde Fransız kulübünün kaleci rotasyonunu güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda genç ve potansiyelli isimlere yöneldiği aktarıldı. Tecrübeli eldivenin bu profile uygun olduğu ifade edildi. Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Öz kaynak düzeninden yetişen Ersin Destanoğlu, 2018'den yana Beşiktaş A Takımı'nda görev alıyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 22 maçta kaleyi koruyan deneyimli eldiven kalesinde 25 gol gördü. Siyahbeyazlı oyuncu 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.