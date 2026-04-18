Hazırlıklara devam edildi

Beşiktaş, dün yaptığı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde Samsunspor karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu.

KAPTAN SATILIK DEĞİL

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle sezon sonunda yollarını ayıracağına dair haberler çıktı. Ancak siyahbeyazlı yönetime yakın kaynaklar, kaptanın her ne pahasına olursa olsun takımda kalacağını belirtti. "Kaptanımız Orkun'a 50 milyon euro bonservis teklif edilse bile satmayacağız" denildi.

GEDSON İDDİASI

Beşiktaş, sezon başında yollarını ayırdığı Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre; siyah- beyazlılar, Spartak Moskova'yla görüşmelere başladı. Gedson'un geri dönme ihtimalinin %55-60 oranında olduğu vurgulandı.

JOVO LUKIC ASKIYA ALINDI

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon Hyeongyu Oh'un arkasına Cluj'ün Boşnak yıldızı Jovo Lukic'i almak istiyordu. Ancak Rumen ekibi sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan tecrübeli oyuncunun kontratını 2029'a kadar uzattı. Beşiktaş, bu hamle sonrasında transferi askıya aldı.

KİRALIK MUSTAFA

Geçen sezon İmmobile'nin bu sezon da Abraham ile Oh'un arkasında yedek bekleyen fakat bir türlü beklentileri karşılayamayan Mustafa Hekimoğlu, tecrübe kazanması için yeni sezonda kiralanacak. Beşiktaş, oyuncuyu yurt dışında bir kulübe kiralık olarak göndermeyi planlıyor.