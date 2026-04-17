Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a Kongolu golcü: Afimico Pululu!

Polonya basını, Beşiktaş’ın Jagiellonia forması giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongolu santrfor Afimico Pululu’yu transfer listesine dahil ettiğini ileri sürdü. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş yönetimi gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Polonya'dan sürpriz bir iddia geldi. Polonya basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Jagiellonia Bialystok forması giyen 27 yaşındaki santrfor Afimico Pululu'yu transfer listesine dahil etti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

Haberde ayrıca sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Afimico Pululu'nun yeni rotası için en güçlü adayın olduğu Beşiktaş olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı kulübün deneyimli oyuncunun serbest statüye geçecek olmasının avantajını kullanarak bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi. Oyuncunun hem santrfor hem de kanat bölgelerinde oynayabilmesi, teknik heyet açısından artı olarak görülüyor.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Afimico Pululu'nun, Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga ekibi Wolfsburg ve Fransız temsilcisi Monaco'nun da radarında olduğu aktarıldı. İvmelenen performansının ardından son 1 yılda piyasa değeri 4 milyon euro artan 27 yaşındaki golcü, 2023 yazında bedelsiz olarak Greuther Fürth'ten Jagiellonia Bialystok'a transfer olmuştu.

23 GOLLÜK KATKI

Demokratik Kongolu futbolcu skorer kimliğiyle Polonya Ligi'ne damgasını vurdu. Ligde 27 maçta forma şansı bulan 27 yaşındaki forvet, 11 kez ağları sallarken, 3 de gol pası verdi. Deneyimli oyuncu 3 ayrı kulvarda toplam 41 müsabakada süre alırken, 17 gol ve 6 asistlik performansıyla 23 gole katkıda bulundu.

