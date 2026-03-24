CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın 7 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı!

Sergen Yalçın 7 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı!

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken ayrılacak futbolcuları da belirlemeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında yer vermek istemediği 7 isimle yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncular belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın veda edilecek futbolcuları belirledi. Kadro planlamasında yer almayan 7 futbolcu ile yollar ayrılacak.

Performansıyla beklentileri karşılayamayan Jota Silva, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Taylan Bulut'un yanı sıra kiralık olarak forma giyen Al Musrati, Joao Mario ve Jean Onana'nın biletleri kesildi. Eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Jean Onana, Braga'dan 2024'te 11 milyon euro karşılığında renklere bağlanan Al Musrati ve Benfica'dan 5 milyon euro'ya kadroya dahil edilen Joao Mario'nun menajerleriyle görüşme yapıldığı öğrenildi. 3 oyuncunun temsilcisine "Takım bulun" talimatı verildi. Serie A ekibi Verona, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.

KANATLAR DEĞİŞECEK

Formunda düşüş yaşayan Cengiz'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenen tecrübeli sağ kanat, Kasımpaşa maçında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuştu. Yedek kulübesine mahkum kalan Jota son 7 lig maçında 2 dakika süre alabildi. Portekizli oyuncu Nottingham Forest'in yolunu tutacak. Siyah-beyazlılar 2 oyuncuyla yolları ayırıp yazın kanat takviyesi yapmayı planlıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

Al Musrati sezon sonu Serie A'ya veda etmesi beklenen Verona'da 16 lig maçında forma giyerken, gol atamadı. Libyalı yıldızın tek asisti bulunuyor. AEK'da kiralık olarak oynayan Joao Mario, Yunanistan Ligi'nde 20 müsabakada süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Siyahbeyazlıların sürekli başka takımlara kiraladığı Jean Onana ise Serie A'da Genoa formasıyla 2 maçta sadece 17 dakika oynayabildi.

