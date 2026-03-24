Transfer müjdesi

Siyah-beyazlı takımın Başkanı Serdal Adalı yaz dönemi öncesi taraftarlara müjdeyi verdi. Transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adalı, "Yolumuz uzun ve zorlu. Kadronun güçlendirilmesi adına gereken adımları atacağız.

Yaz döneminde en az 4-5 takviye yapmayı planlıyoruz. Transfer edeceğimiz futbolcular doğrudan ilk 11'de forma giyecek kapasitede olacak. Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluğa oynayacak takım haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun" şeklinde konuştu.