CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan transferde Anthony Dennis hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş devre arasında Göztepe'den kadrosuna Junior Olaitan’ı renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlıların bu transferin ardından bu kez İzmir ekibinden Anthony Dennis için de devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Siyah-beyazlı yönetim için yaz ayları hareketli geçecek. Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada camiadan sabır istemiş ve en az 2 transfer dönemine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibinin radarına takılan son futbolcu Göztepe'de forma giyen Anthony Dennis oldu. Nijeryalı ön liberonun gelişiminin ve sahadaki etkinliğinin mercek altına alındığı öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

3 KEZ AĞLARI SALLADI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta toplam 1947 dakika süre alan genç yetenek, 3 gole katkıda bulundu. Anthony Dennis, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Oynanan maçların yüzde 85'inde ilk 11'de forma giyen Nijeryalı yıldız, teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçemediği isim oldu. Beşiktaş teknik heyetinin Dennis için görüşünün olumlu olduğu, sezon sonuna kadar Nijeryalı oyuncunun performansının takip edileceği aktarıldı.

OLAITAN FAKTÖRÜ

Beşiktaş ara transfer döneminde Göztepe'den Junior Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. İki kulübün arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Olaitan ile Anthony Dennis arasındaki arkadaşlık transfer için avantaj olarak görülüyor. İzmir ekibi ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı orta sahanın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen yıl kader birliği yapan Olaitan ve Dennis, siyah- beyazlı forma altında yeniden bir araya gelebilir. İki oyuncu Tüpraş Stadı'nda rakip olmuştu.

RAKİPLER GÜÇLÜ

İstikrarlı performansıyla beğeni toplayan Anthony Dennis'in talipleri gün geçtikçe artıyor. Yıldız oyuncuyu yakın takibe alan yalnızca siyah-beyazlılar değil. 21 yaşındaki futbolcu, La Liga temsilcisi Villarreal ve Bundesliga ekibi Mainz'in de transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, Dennis'i renklerine bağlamak için güçlü rakiplerle yarışacak.

TEMPOLU VE DİSİPLİNLİ

Nijeryalı ön libero fiziksel gücünün avantajıyla ikili mücadelelerde diri kalıyor ve maç boyunca temposunu koruyabiliyor. Top çalma ve rakip atakları kesme konusunda oldukça etkili. Dennis taktiksel disipline bağlı kalan ve 'sistem oyuncusu' olarak nitelendirebileceğimiz profilde. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın'ın uyguladığı 'pres' oyunu için biçilmiş kaptan.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
