23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Beşiktaş yönetiminin geçen yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Luka Vuskovic değerini katladı. Hamburg'ta kiralık olarak forma giyen Hırvat stoperin piyasa değeri 40 milyondan 60 milyon euroya yükseldi. Bonservisi İngiliz ekibi Tottenham'da olan 19 yaşındaki savunmacı, Bundesliga'da 5 gol 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.