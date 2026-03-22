Beşiktaş'tan Patrik Schick harekatı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki Patrik Schick için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Başkan Serdal Adalı’nın yazın Leverkusen’le masaya oturacağı ileri sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Trendyol Süper Lig'de yenilenmiş kadrosuyla istikrarlı ve başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte ilk 11'de direkt görev yapabilecek kalitede oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Reçber hata yapmamak adına transferde ince eleyip sık dokuyor. Hyeon-Gyu Oh'un yanına forvet arayışındaki siyah-beyazlıların gündemine yeniden Patrik Schick geldi.

SERGEN YALÇIN KALİTESİNE ONAY VERDİ

Siyah-beyazlı kurmaylar sezon başında yoğun mesai harcanan Çekyalı golcü için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Başkan Serdal Adalı'nın yaz döneminde transferi nihayetine erdirmek adına Bayer Leverkusen'le masaya oturacağı ileri sürüldü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 30 yaşındaki oyuncuyu beğendiği ve kalitesine onay verdiği öğrenildi. Başkan Adalı'nın golleriyle Bundesliga'ya damga vuran Patrick Schick'i takıma kazandırmak için her türlü fedakarlığı yapacağı aktarıldı.

SOĞUKKANLI BİTİRİCİ

Soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Schick'in yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı oldukça yüksek. 1.91'lik boyunun avantajını iyi kullanan Çekyalı golcü, hava toplarında rakipler için önemli bir tehdit oluşturuyor. Deneyimli forvet kaleye sırtı dönük de oynayabiliyor.

17 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 3 ayrı kulvarda 33 maçta boy gösteren Schick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol, 1 asist; Bundesliga'da (Almanya 1. Ligi) 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Almanya Kupası'nda da 2 kez fileleri havalandıran tecrübeli forvet toplamda 17 gole direkt etki etti.

Daha Eski
