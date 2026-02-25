CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş El Karouani sürprizi

El Karouani sürprizi

Sol beke takviye yapacak Beşiktaş’ta Souffian El Karouani ismi gündeme geldi. Kartal’ın Utrecht’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki Faslı yıldızla yakından ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
El Karouani sürprizi

Ara transferde önemli takviyeler yapan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir isim öne çıktı. Africafoot'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Utrecht'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani'yi yakından takip ediyor.

Ocak ayında da gündeme gelen 25 yaşındaki Faslı sol bek için sezon sonunda harekete geçileceği kaydedildi. 2023'ten bu yana Hollanda ekibinde forma giyen El Karouani'nin de Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı aktarıldı.

Fas Milli Takımı'nda da görev alan El Karouani, bu sezon 38 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 16 asist yaptı. Africafoot'un haberinin detayında, Faslı yıldızı Avrupa'da Leverkusen ve Marsilya'nın da yakından izlediği vurgulandı.

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani; sol bek, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden Souffian El Karouani transferini tamamlama şansını değerlendirmek istediği dile getirildi.

HÜCÜMDA ASİST ÖZELLİĞİ

25 yaşındaki sol bek El Karouani, asist özelliğiyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca NEC Nijmegen ve FC Utrecht formalarıyla gol pası vermesiyle öne çıkan Faslı futbolcu, iki yönlü futboluyla göze çarpıyor.

KADIOĞLU İLE AYNI ALTYAPIDA

El Karouani, futbola NEC Nijmegen altyapısında başladı. Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı dönemde NEC Nijmegen'de bulunan El Karouani, kariyeri boyunca sadece Hollanda'da forma giydi.

Fener'in Muriqi ısrarı!
G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02