Ziraat Türkiye Kupası
Yeniler kanatlandırdı

Yeniler kanatlandırdı

Beşiktaş yönetimi, kış döneminde Antalya kampına oyuncuların yetişmemesi ve transferde geç kalınması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ancak ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlı kurmaylar son hafta atağa kalkmış ve 5 kıtadan 7 oyuncuya imza attırmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Yeniler kanatlandırdı

Beşiktaş yönetimi, kış döneminde Antalya kampına oyuncuların yetişmemesi ve transferde geç kalınması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Ancak ince eleyip sık dokuyan siyah-beyazlı kurmaylar son hafta atağa kalkmış ve 5 kıtadan 7 oyuncuya imza attırmıştı.

3 GOLE DİREKT ETKİ

Yeni transferlerin takıma katılımıyla birlikte Kartal uçuşa geçti. Alanyaspor maçında 2-0'dan geri dönerek skoru 2-2'ye getiren siyah-beyazlılar, Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenerek rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Kartal son 3 sınavında Dolmabahçe'de bileğini bükemediği Göztepe'yi müthiş bir oyun sonrası 4-0 yenerek dördüncü sıraya yükseldi. Yeni transferler 3 gole direkt etki etti. İkinci golü Amir Murillo, üçüncü golü Junior Olaitan ve son golü de Hyeon-Gyu Oh kaydederek farklı zaferde başrolü oynadı.

Ligde 2, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Beşiktaş, üçüncülük koltuğuna göz dikti. Sergen Yalçın'ın talebeleri son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

