Tsubasa tarih yazdı

Göztepe kalesine adeta füze gönderen Güney Koreli yıldız, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 3 maçta fileleri havalandıran ilk futbolcu ünvanını aldı, kulüp tarihine geçti.

Başakşehir karşısında 1 de asist yapan 24 yaşındaki forvet, tam 4 gole katkıda bulunarak Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham'ın yokluğunu hiç hissettirmedi.

Hyeon-Gyu Oh'un Göztepe karşılaşmasında attığı 4'üncü golde çektiği şutun 122 km/s hıza ulaştığı tespit edildi. Bu rakam Trendyol Süper Lig'de son 20 yılın en sert gol vuruşu olarak kayıtlara geçti.

Taraftarların çizgi karakter 'Tsubasa'ya benzettiği yıldız forvetin golden hemen önce teknik direktör Sergen Yalçın ile girdiği diyalog dikkat çekti. Oh, 90 dakika sonrası gol atacağını hissettiğini ve hocasından biraz daha süre istediğini itiraf etti.

PUSKAS AYARINDA GOL

Hyeon-Gyu Oh'un performansı Güney Kore'de büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı oyuncunun attığı golün Puskas ayarında olduğunun altı çizildi. Chosun'da yapılan haberde "Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü" ifadeleri kullanıldı.

OH: HER ŞEY HAYAL GİBİ

Sempatik ve mütevazı tavırları ile siyah- beyazlı taraftarları kendine bağlayan Güney Koreli oyuncu "Şu an her şey bir hayal gibi ve çok güzel gidiyor.

Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam. Çünkü o bir çizgi karakter. Ben de fantastik golleri atmayı isterim" diye konuştu.

MANSIZ: BENDEN DAHA İYİ

Attığı gollerle siyahbeyazlı kulüpte iz bırakan İlhan Mansız'ın Hyeon-Gyu Oh ile ilgili yorumu dikkat çekti. Eski milli oyuncu "Hyeon- Gyu Oh'u bana benzetiyorlar ama hem koşu stili hem de toplara uzaktan vurmasıyla benden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

KANG-IN LEE GOLÜ PAYLAŞTI

Fransız devi Paris Saint- Germain'de forma giyen Kang-in Lee, vatandaşı Hyeon-gyu Oh için sosyal medyadan sürpriz paylaşım yaptı. Kangin Lee, Oh'un Göztepe'ye attığı 4'üncü golü İnstagram hesabından paylaştı. İki Güney Koreli futbolcu arasındaki bu samimi dayanışma, sosyal medyada çok konuşuldu.