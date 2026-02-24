Sol kanada yabancı değil

El Bilal Toure'nin yokluğunda Beşiktaş formasıyla ilk kez sol kanatta görev alan Junior Olaitan, görevini başarıyla yerine getirdi. Benin Milli Takımı ve Fransa'da sol kanatta oynadığını ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, topu içeri kat ederek alması ve kanatta oynaması gerektiğinin kendisine iletildiğini söyledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
