Orkun, Ghezzal'ı yakaladı

Orkun, Ghezzal'ı yakaladı

Siyah-beyazlı takımın yükselen form grafiğinde büyük pay sahibi olan kaptan Orkun Kökçü, son 6 Süper Lig maçında gol katkısı yaptı. Kaydedilen bu veriler doğrultusunda 25 yaşındaki yıldız, Cezayirli sağ kanat Rachid Ghezzal'dan bu yana söz konusu istatistiğe ulaşan ilk oyuncu oldu. Orkun bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Orkun, Ghezzal'ı yakaladı
Siyah-beyazlı takımın yükselen form grafiğinde büyük pay sahibi olan kaptan Orkun Kökçü, son 6 Süper Lig maçında gol katkısı yaptı. Kaydedilen bu veriler doğrultusunda 25 yaşındaki yıldız, Cezayirli sağ kanat Rachid Ghezzal'dan bu yana söz konusu istatistiğe ulaşan ilk oyuncu oldu. Orkun bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
