Haberler Beşiktaş Murillo manşetlerde

Amir Murillo'nun Göztepe karşısındaki oyunu ve kaydettiği gol, Panama basınında yankı uyandırdı. La Estrella de Panama'da yapılan haberde, "Amir Murillo, Türkiye'de iz bırakmaya başlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Panamalı defans oyuncusu, Beşiktaş'a geldikten sonra ilk 11'de sağ bek olarak hızla kendine yer açtı ve Göztepe'ye karşı ilk golünü attı" ifadeleri kullanıldı.

TVN Panama ise 4 gollü görkemli zafere dikkat çekerek "Panamalı Amir Murillo, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 4-0 yendiği maçta gol atarak Türkiye Süper Ligi'ne bir kez daha damga vurdu" yorumunu yaptı.

DE ZERBI'YE MESAJ VERDİ

Murillo'nun attığı gol sonrası 'yemek yeme' sevinci yapması dikkat çekti. Panamalı sağ bek bu hareketiyle Marsilya Teknik Direktörü De Zerbi'ye gönderme yaptı. İtalyan hoca, Murillo için "Aç olmayan oyuncuların kadromda yeri yok" ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, De Zerbi'ye sahada yanıt vermiş oldu.

DİĞER
