Agbadou: Hata yapmadık

Göztepe maçında yaptığı kritik müdahalelerle beğeni toplayan Emmanuel Agbadou, daha iyi olacağını söyledi. Fildişi Sahilli savunmacı, "Beşiktaş'ta üçüncü maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık. Harika bir performans ve muhteşem bir atmosfer. Taraftara destekleri için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.