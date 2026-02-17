Basketbola yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı için Govee ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, basketbolda uzun süredir devam eden sistemli bir yapılanma içinde olduklarını belirterek "Takımımız global markaların hedefi haline geldi" diye konuştu.
