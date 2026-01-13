Taşkınsoy ilk kez

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynayacağı Ankara Keçirörengücü maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İlk kez Beşiktaş'ın maçında düdük çalacak olan Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynayacağı Ankara Keçirörengücü maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İlk kez Beşiktaş'ın maçında düdük çalacak olan Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alpaslan Şen.
