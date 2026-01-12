CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cengiz ve Mustafa sevinci

Cengiz ve Mustafa sevinci

Sakatlıkları iyileşen Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun takımla çalışmalara başlaması, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın iki oyuncuyu Trendyol Süper Lig'de 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Cengiz Ünder, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
