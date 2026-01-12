Arroyo'dan itiraf

Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya transfer olan Arroyo, siyah-beyazlılara transferinin kendisi için kötü bir hamle olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta neden kendinizi kanıtlayamadınız?" şeklinde soruya "Altı aylık dönemdi. Pişman değilim ama kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür Cruzeiro'nun teklifi geldi ve durumu tersine çevirebildim. Şimdi her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu. Ekvadorlu oyuncu eski hocası Solskjaer hakkında ise şöyle konuştu: "Bir oyuncunun işi sahada performans göstermektir, ama bana bu fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktör ile bazı sorunlar yaşadım. Yine de bazı olumlu şeyler edindim. Artık Avrupa liglerini tanıyorum, gol atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabiliyorum."