Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Arroyo'dan itiraf

Arroyo'dan itiraf

Yaz döneminde Cruzeiro’ya giden 19 yaşındaki futbolcu Keny Arroyo, “Beşiktaş’a transfer olmam benim için kötü bir hamleydi. Bana fırsat verilmedi” diye konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Arroyo'dan itiraf
Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya transfer olan Arroyo, siyah-beyazlılara transferinin kendisi için kötü bir hamle olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta neden kendinizi kanıtlayamadınız?" şeklinde soruya "Altı aylık dönemdi. Pişman değilim ama kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür Cruzeiro'nun teklifi geldi ve durumu tersine çevirebildim. Şimdi her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu. Ekvadorlu oyuncu eski hocası Solskjaer hakkında ise şöyle konuştu: "Bir oyuncunun işi sahada performans göstermektir, ama bana bu fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktör ile bazı sorunlar yaşadım. Yine de bazı olumlu şeyler edindim. Artık Avrupa liglerini tanıyorum, gol atabildim ve aileme daha iyi bir hayat sunabiliyorum."
Son Dakika
