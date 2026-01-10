CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Pozitif yönde ilerliyoruz

Pozitif yönde ilerliyoruz

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Salih Uçan, HT Spor'da katıldığı programda umut dağıttı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pozitif yönde ilerliyoruz

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Salih Uçan, HT Spor'da katıldığı programda umut dağıttı. Uçan, "Oyun planımızı, gidişatımızı ve taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerliyoruz. Sezon başı kampı daha iyi geçebilirdi çünkü kampın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sergen hoca geldikten sonra göze hoş gelen bir oyun ortaya çıkmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43