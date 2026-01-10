Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Salih Uçan, HT Spor'da katıldığı programda umut dağıttı. Uçan, "Oyun planımızı, gidişatımızı ve taktiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda pozitif yönde ilerliyoruz. Sezon başı kampı daha iyi geçebilirdi çünkü kampın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sergen hoca geldikten sonra göze hoş gelen bir oyun ortaya çıkmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.