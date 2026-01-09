CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Agbadou transferinde sona yaklaştı! Kartal’a yeşil ışık yaktı

Beşiktaş Agbadou transferinde sona yaklaştı! Kartal’a yeşil ışık yaktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın 1 numaralı tercihi Emmanuel Agbadou için Wolverhampton Wanderers ile yoğun pazarlıkta. Bonserviste fark azalırken, Afrika Uluslar Kupası sonrası imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Agbadou transferinde sona yaklaştı! Kartal’a yeşil ışık yaktı

Ailevi sorunlar nedeniyle Gabriel Paulista'nın Brezilya'ya gitmesinin ardından Beşiktaş, stoper transferinde strateji değiştirmek zorunda kaldı. Sol stoper yerine sağ stoper takviyesi için gaza basan siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 1 numaralı tercihi Emmanuel Agbadou'nun transferinde önemli aşama kat etti. 28 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Fildişi Sahilli oyuncunun satın alma opsiyonu 15 milyon euroya yükseltildi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Wolverhampton ile sıkı pazarlığa giren Serdal Adalı yönetimi, transferi bitirmek büyük çaba sarf ediyor. Aradaki fark azalırken, iki kulübün uzlaşması ve transferin tamamlanması bekleniyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki defans oyuncusu, anlaşma sağlandığı takdirde turnuvanın ardından imza için İstanbul'a gelecek. 1.92 boyundaki dev savunmacının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

20

Wolverhampton piyasa değeri 18 milyon euro olan Emmanuel Agbadou'nun transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SKORA DA KATKI VERİYOR

Güçlü fizik yapısı ile dikkat çeken ve ikili mücadelelerde forvetlerin adeta kabusu haline gelen Agbadou, skora da katkıda bulunuyor. Premier Lig'de 13 maçta görev alan Agbadou, EFL Cup'ta Chelsea ağlarını 2 kez havalandırdı.

GABON MAÇINDA OYNADI

Agbadou Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'nda 31 Aralık 2025'te oynadığı ve 3-2 kazandığı Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Söz konusu maçta 6 hava topu mücadelesinin 5'inden galibiyetle ayrılan başarılı savunmacı, 4 tehlike engellerken, 3 de top çaldı. Maçı 6.9 puanla tamamlayan Agbadou, teknik heyet görev verdiği takdirde yarın Mısır karşısına çıkacak.

MUUD - REKLAM
G.Saray'a Ruben Neves fırsatı!
DİĞER
Beşiktaş istiyordu, Cimbom göz koydu! Galatasaray kesenin ağzını açacak...
CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! İki mahallede kontrol sağlandı SDG'ye süre verildi: 6 saatlik ateşkes
G.Saray'ın yeni bombası Van Dijk!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07