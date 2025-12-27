Mert ve Necip kadro dışı

Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'dan devre arasında takım bulmalarını istedi. Siyahbeyazlılardan yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi. Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirildi. 18 Ekim'de Beşiktaş'ın evinde G.Birliği'ne 2-1 kaybettiği maçın ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran 36 yaşındaki Mert Günok, bu sezon 13 maçta oynarken, 21 gol yedi ve sadece 1 maçta kalesini gole kapadı. 34 yaşındaki ön libero Necip Uysal ise uzun bir sakatlık döneminin ardından döndüğü takımda bu sezon sadece 3 karşılaşmada 84 dakika süre alabildi.