Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 15 milyonu veren alır

15 milyonu veren alır

Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva’nın durumunun belirsiz olduğunu belirterek “Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro talep ediyoruz. Veren alır” şeklinde konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 milyonu veren alır

Rafa Silva'nın durumu Beşiktaş'ta son 1 aydır gündemi meşgul eden en önemli konu. Başkan Serdal Adalı, Trabzonspor deplasmanına fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle gitmeyen Portekizli oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de basın mensuplarıyla buluşan Başkan Adalı, Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğunu ifade ederek "Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır" diye konuştu.

BU BEDEL KARŞILANMALI

Adalı ayrıca, "Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. Sergen hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Asbaşkanımız Murat Kılıç ile konuştu. Kılıç'a 'Sonra görüşelim' dediler. Rafa Silva tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" dedi. 32 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında oynamak istemediği öğrenildi.

SORUN MHK'NIN YAPISINDA

Başkan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile geçen hafta yaptığı görüşmeye değindi. Adalı şöyle konuştu: "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulu'nun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var" dedi.

