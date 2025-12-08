U23 kontenjanına genç kaleci

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar yaz döneminde boş kalan U23 kontenjanı için de hamle yapacak. Bu kontenjan için düşünülen takviyelerin başında kaleci geliyor. Sezona Mert Günok ile başlayan, daha sonra Ersin Destanoğlu ile yola devam eden siyahbeyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kaledeki performanstan memnun değil.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar yaz döneminde boş kalan U23 kontenjanı için de hamle yapacak. Bu kontenjan için düşünülen takviyelerin başında kaleci geliyor. Sezona Mert Günok ile başlayan, daha sonra Ersin Destanoğlu ile yola devam eden siyahbeyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kaledeki performanstan memnun değil. Kaledeki rekabetin artmasını isteyen 52 yaşındaki teknik adam genç bir yabancı kaleci formülüne sıcak bakıyor.