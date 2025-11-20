Beşiktaş'ın planı belli oldu! Santi Comesana teklif yapılacak

B eşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kurulan yeni scout ekibi çalışmalara start verirken en önemli hedeflerden birisi yaz tran sfer döneminde yetişmeyen orta saha transferini gerçekleştirmek olacak. Takvim'de yer alan habere göre; ocak ayında orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen S anti Comesana 'y ı transfer etmek için harekete geçecek. Kartal, 29 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunmaya hazırlanırken farklı isimler için de raporlamalar sürüyor. 2023-2024 sezonunda Rayo Vallecona'dan bedelsiz şekilde Villarreal'e transfer olan Comesana, toplamda 90 maçta giyerken 10 gol, 4 asist üretti. İspanyol yıldız, bu sezon ise 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.