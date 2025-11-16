Rafa Silva depremi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenleyerek Rafa Silva krizinin perde arkasını anlattı. İşte Adalı'nın açıklamaları: "Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüştük. Akşam yemeği yedik. Oyundan alınması ile ilgili çözülebilecek bir problem olduğunu düşündük ve epey uğraştık. Yaptığım görüşmede bana 'Kimse ile sorunum yok, futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum' dedi" şeklinde konuştu.

'MADDİ BORCUMUZ YOK'

Bir süre sonra '3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum' dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık. Kendisine maddi borcumuz da yok. Rafa'ya hep özel davrandık. Onu sarıp sarmaladık. Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Rafa Silva ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir ya da istediğimiz bonservisi getirir ve gider. İkisine de yanaşmıyorsa, sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez."

İRFAN CAN KAHVECİ YANITI

Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe'de yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim"

GEDSON AYRILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Beşiktaş Başkanı, Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson'un takımdan ayrılmak için her şeyi yaptığını açıkladı. Adalı, "Maaşına eklemeler yaptık. Avusturya kampındayken bir teklif daha geldi. Gedson da menajerini dinledi. Avusturya kampında idmana ve maça çıkmadı. Eski yönetici tarzında hareket etsem, alır taraftarın önüne koyardım" dedi.

TRANSFER BAŞARIMIZ YÜZDE 90

Adalı transferler ve Dikilitaş Projesi ile ilgili de konuştu. Adalı, "Bu transfer dönemindeki başarımızın yüzde 90 olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçındaki 25 dakikalık oyunu 70 dakikaya yayarsak, Beşiktaş'ı yenecek takım Türkiye'de nadir çıkar. Dikilitaş'ı da yapacağım, sosyal medyada uğraşmasınlar. Kızıp gitmeyeceğim. Yaz başı temelini atacağım, ondan sonra ne zaman seçim isterlerse yaparım" dedi.

MENAJERİN KOMİK TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Başkan Serdal Adalı, Portekizli oyuncunun menajerinin kendilerine yaptığı teklifi de şöyle açıkladı: "Ocak ayı için çıkış maddesi bellidir. Menajerinden '3 milyon euro getirelim, bırakın' gibi komik bir teklif geldi. Burası Beşiktaş, ayrılmak isteyen varsa şartları Beşiktaş belirler! Gerekirse konu FIFA'ya gider, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar korunur."

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMA GİDEMEZ

Rafa Silva'ya kaptanlık teklif ettiklerini ifade eden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Ama 'Aman aman istemiyorum' dedi. Zaten çok konuşan biri değil, zaten en uzun herhalde benimle konuşmuştur. Kaptanlık konusuna da 'Hayır' dedi. Rafa Silva, Türkiye'de başka bir takıma gidemez. Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.

BENFICA BİZE YANLIŞ YAPMAZ

Benfica'nın Rafa'ya talip olduğu ileri sürüldü. Adalı konu ile ilgili olarak "Benfica'nın bize yanlış yapacağını düşünmüyorum. İyi ilişkilerimiz var. Rafa'yı istiyor olsalar, telefon açıp söylerlerdi. Arkadan dolanmazlar" şeklinde konuştu.