CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Menajeri tehdit etti

Menajeri tehdit etti

Sergen Yalçın’dan Rafa Silva ile ilgili olay itiraf: “Her pazartesi ‘Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?’ durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış. Burası Beşiktaş, Rafa Silva’nın da Sergen Yalçın’ın da yeri dolar”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Menajeri tehdit etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında Rafa Silva hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte 52 yaşındaki teknik adamın sözleri: "Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim.

FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Arroyo da benzer şeyleri söylemişti, onun önünü açtık. Rafa Silva değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme geldi. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz. Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş, Rafa'nın da Sergen Yalçın'ın da yeri dolar.

SORUNUM OLMADI

Portekizli yıldız ile sorunu olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyunculara bile sorabilirsiniz. Krizi biz çok iyi yönettik. Kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum. Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Rafa ile de benim sorunum olmadı" diye konuştu.

İLETİŞİMİ KAPATTI

32 yaşındaki futbolcuya kapılarının açık olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum, ama iletişimi kapattı. Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil" dedi.

SAYGISIZLIK YAPMADI

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendisine saygısızlık yapmadığını belirterek şöyle devam etti: "Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobbing uyguluyormuşum. Mobbing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."

OYUN TOPARLANIYOR

Takım olarak her geçen gün iyiye gittiklerini ifade eden tecrübeli hoca, "Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan da bu problemlerle uğraşıyoruz. Bu sorunlarla uğraşalım ama işimizi sağlıklı yapamıyoruz. Bırakın da işimizi yapalım. Ligin bitmesine çok süre var, taraftarı da anlıyorum. Oyun toparlanıyor, fiziksel olarak toparlanıyoruz. Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Aslan'a bir Nijeryalı daha!
F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
DİĞER
Fatih Doğan’dan Rafa Silva tepkisi! “Beşiktaş’ta her şey dört dörtlük”
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Daha Eski
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17