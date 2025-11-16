Menajeri tehdit etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında Rafa Silva hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte 52 yaşındaki teknik adamın sözleri: "Milli arada Serken Reçber ile planlarımız için toplantı yapacaktık. Yaşanan süreç bizi bu duruma getirdi. Rafa Silva ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Özel şeylerimizi burada anlatmak ne kadar doğru bilemiyorum. Bizi bu noktaya getirdiniz, teşekkürler. Ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı, sosyal medya ise felaket. Bu bizi üzüyor. Kimseyi idare etmediğim kadar oyuncuyu idare ettim.

FUTBOLU BIRAKMAK İSTİYORUM

Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Arroyo da benzer şeyleri söylemişti, onun önünü açtık. Rafa Silva değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme geldi. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz. Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş, Rafa'nın da Sergen Yalçın'ın da yeri dolar.

SORUNUM OLMADI

Portekizli yıldız ile sorunu olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Hayatımda hiç kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bunu diğer oyunculara bile sorabilirsiniz. Krizi biz çok iyi yönettik. Kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı. Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum. Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Rafa ile de benim sorunum olmadı" diye konuştu.

İLETİŞİMİ KAPATTI

32 yaşındaki futbolcuya kapılarının açık olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Gelsin ve oynasın. Bizimle sorunu olduğunu düşünmüyorum, ama iletişimi kapattı. Menajeri ile haber yolluyor. Konu benim dışımda, zaten idare etmem gereken kadar ettim. Hiç karışmadım. Oyundan niye çıkardın diyorsanız, kusura bakmayın 70'te oyundan çıkardık. Messi ve Ronaldo da oyundan çıkıyor. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil" dedi.

SAYGISIZLIK YAPMADI

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendisine saygısızlık yapmadığını belirterek şöyle devam etti: "Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim. Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor. Mobbing uyguluyormuşum. Mobbing ne ya? Bunları çıkartan arkadaşlar psikoloğa gitsinler. Çok faydası oluyor."

OYUN TOPARLANIYOR

Takım olarak her geçen gün iyiye gittiklerini ifade eden tecrübeli hoca, "Bir yandan maça hazırlanıyoruz, bir yandan da bu problemlerle uğraşıyoruz. Bu sorunlarla uğraşalım ama işimizi sağlıklı yapamıyoruz. Bırakın da işimizi yapalım. Ligin bitmesine çok süre var, taraftarı da anlıyorum. Oyun toparlanıyor, fiziksel olarak toparlanıyoruz. Bazı şeyleri düzelttiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.