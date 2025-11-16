Tapusunu alacağız

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den transfer edilen Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalacak. Başkan Serdal Adalı, yaz döneminde satın alma opsiyonuyla renklere bağlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini alacaklarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, yıldız oyuncunun durumu için "Kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda yüzde 70'inde. Yüzde 100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder'in tapusunu almak isterse 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyecek. Sergen Yalçın yönetiminde küllerinden doğan ve sürekli il 11 oynamaya başlayan yıldız futbolcu da kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi.

4 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş formasıyla 8 maçta süre bulan Cengiz, Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği isim oldu. 4 kez ilk 11'de müsabakalara başlayan deneyimli sağ kanat, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından taktik gereği oyundan alınmıştı. Süper Lig'de 3 gol, 1 asistle 4 gole katkı sunan Cengiz, yeniden A Milli Takım'a gitmeyi hedefliyor.