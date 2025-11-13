Danilho Doekhi'ye yakın markaj

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de top koşturan Danilho Doekhi ayrılık kararı aldı. Beşiktaş'ın haziranda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı stoperi yakın takibe aldığı öğrenildi. İngiltere, İtalya ve İspanyol kulüplerinin de göz hapsinde bulunan 27 yaşındaki savunmacı için siyah beyazlı yönetimin harekete geçeceği belirtildi. Bu sezon 12 maçta forma giyen Doekhi savunmacı kimliğine rağmen tam 6 kez ağları salladı.