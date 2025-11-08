10 puanlık kayıp

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti.

Sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyah-beyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti.

Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen 1-1 beraberliklerle sahadan ayrılan Beşiktaş, Gençlerbirliği önünde 1-0 üstün duruma geçip 2-1, Fenerbahçe karşısında ise 2-0'lık avantajına rağmen 3-2 mağlup oldu. Siyah- beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.