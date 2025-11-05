CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Kaptan bin pişman

Kaptan bin pişman

Beşiktaş’ı derbide 10 kişi bırakarak tepki çeken Orkun Kökçü, pişmanlığını dile getirerek takım arkadaşları ve teknik heyetten özür diledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Kaptan bin pişman

Kulüp tarihinin en büyük bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde takımı 2-0 öndeyken Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü. Başakşehir maçından sonra derbide de takımını 10 kişi bırakan 24 yaşındaki futbolcu, camianın tepkisini çekmişti. Büyük bir üzüntü yaşayan milli futbolcu, soyunma odasında teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür diledi. Beşiktaş yönetiminin, olayın ardından disiplin süreciyle ilgili bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı henüz netlik kazanmadı.

ADALI'DAN SİTEM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi sonrası özel bir görüşme yaptığı Orkun'a sitem ettiği ortaya çıktı. Başkan Serdal Adalı'nın "Sen üst düzey bir futbolcusun. Takım önde iken bu hatayı yapmamalıydın. Takım arkadaşlarını yalnız bıraktın. Taraftarları çok üzdün" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
