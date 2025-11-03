Hatanın adı Emirhan

CANLI SKOR ANA SAYFA
Emirhan, siyah-beyazlı forma altında ikinci, Dolmabahçe'de ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli stoper, 83'üncü dakikada çok büyük hata yaptı. Ndidi'nin geri pasında oyalanınca Jhon Duran araya girdi ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Emirhan Topçu, dünkü Fenerbahçe derbisine harika başladı. Savunmada ve hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyan 25 yaşındaki oyuncu, 22. dakikada topu iki kez rakiplerinden kaptı ve ardından ağları sarsarak Beşiktaş'ı derbide 2-0 öne geçirdi. Emirhan, siyah-beyazlı forma altında ikinci, Dolmabahçe'de ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Ancak tecrübeli stoper, 83'üncü dakikada çok büyük hata yaptı. Ndidi'nin geri pasında oyalanınca Jhon Duran araya girdi ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti. Yaptığı hatayla Beşiktaş'a maçı kaybettiren Emirhan, 90+1'de gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Emirhan, 8 Kasım'daki Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

RIDVAN DA NASİBİNİ ALDI

Sezon başındaBeşiktayş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz, dün derbiye de 11 başladı. 24 yaşındaki oyuncu, zaman zama rakipleri karışında zorlandı. Elinden geleni yapsa da tecrübeli oyuncu, mağlubiyete engel olamadı. Eleştirilen isimlerden biriydi.

ÜÇ DEFA KAPTAN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisine kaptan çıktı. Ancak 26'ncı dakikada Orkun kırmızı gördü. Pazubent Ndidi'ye geçti. Nijeryalı oyuncu da 86'da oyundan çıktı. Bu kez kalan dakikalarda kaptanlık pazubendini Emirhan Topçu taktı

