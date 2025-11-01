Taraftar gücü

Fenerbahçe karşısında son derece önemli bir 90 dakikaya çıkacak Beşiktaş, taraftarlarıyla bütünleşmeyi hedefliyor. Ligde artık puan kaybına tahammülü olmayan siyahbeyazlılar, taraftarının desteğine de güveniyor. Son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı önemli bir üstünlüğü olan Kara Kartal, bu gücünü tribün desteğinden aldı. Özellikle Tüpraş Stadı'nın açıldığı 2016'dan beri derbilerde başarılı sonuçlar ortaya çıktı. Yarın akşam oynanacak dev derbide Tüpraş Stadı'nın tribünlerinde yine etkili bir atmosferin olması umuluyor. Beşiktaş taraftarları da ligde büyük önem taşıyan bu dev derbi öncesi hazırlıklar yapıyor. Son haftalarda gelen istikrarsız sonuçlar tribünleri mutsuz etse de Fenerbahçe maçının önemi ve derbi havası nedeniyle taraftarlar yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Teknik ekip ve futbolcular da tribün desteğini heyecanla bekliyor.

9 YILDA, 1 YENİLGİ

Siyah beyazlılar, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Süper Lig'de sadece 1 kez kaybetti. İç sahadaki derbilerde taraftar gücünü iyi kullanan Kara Kartal, yalnızca 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertlilere 3-1 kaybetti. Beşiktaş geride kalan 9 yılda Fenerbahçe'ye karşı evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

DOLMABAHÇE YENİDEN KAPALI GİŞE

Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe derbisi kapalı gişe olacak. Beşiktaş taraftarları kısa sürede derbi biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Yarın akşam oynanacak dev maçta tribünlerin tamamen dolacağı aktarıldı. Dolmabahçe'de bir kez daha unutulmaz bir atmosferin olması bekleniyor.