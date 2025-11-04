Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Her şey önceden kurgulanmıştı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamalarından önemli bölümler...

"BİR GÜN BİLE KAÇMADIM"

"15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım Beşiktaş sevdasından bir gün bile kaçmadım."

"KİMSEYE İZİN VERMEM"

"Bu koltuk sorumluk ister, ben bunun için buradayım. Ben bu emeğin üzerine kimsenin gölge düşürmesine izin veremem. 10 aylık süreçte tüm zorluklara rağmen Beşiktaş'a yakışan işler yaptık. Hem icra masalının aslını anlatacağım hem de bir açıklama yapacağım."

"KAÇMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

"Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum. Üzülerek; çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben, 15 senedir Beşiktaş'tan bir gün bile vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben bunu taşımak için buradayım, kaçmak için değil."

"ALNIMIZ AK"

"Bir camianın onurunu korumak için emek veren insanlar, göz göre göre böyle bir yanlışa izin verir mi? Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bir bu kalmıştı! Bunu da yaşayalım. Hiç kimseden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık bir şekilde bunu yaparız."

"ÖNCEDEN KURGULANMIŞTI"

"Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu ciddi bir operasyon! Amaç Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarsız yapmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağının kontrolü vermek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama biz buna izin vermeyeceğim."

"BAŞKAN OLMAK İSTEYEN VİZYONUNU ANLATSIN"

"Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, gelmiş ve geçmişle hesabı olmayan, Beşiktaş'ı şahsi menfaati için kullanmayacak adayı ben destekleyeceğim!"

"SİZİ NE RAHATSIZ ETTİ?"

"Sizi ne rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verebilir şekilde görev yapmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti?"

"BEŞİKTAŞ'I SİZE MALZEME ETMEYECEĞİZ"

"Beşiktaş kongrelerini iş, sektör halinde getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. "Ben yaptım" devri bitti!"

"HEYECANA KAPILDIM"

"Tartışmalı 20 gün... Kulübün en büyük borç ödemesini yaptık, kurumsal yapı reformunu başlattık. Beşiktaş, artık geleceğini planlayan bir kulüp. Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. Kongrede de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır."

"MÜCADELEMİZ BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ İÇİN"

"Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil. Mesele bu koltuklara çıkar sevdası ile çıkanlar. Siz bu kötülükleri bana değil, Beşiktaş'a yapıyorsunuz."

"DİMDİK AYAKTAYIZ!"

"Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı buradayız, dimdik ayaktayız!"

"BEN SÖZÜMÜ VERİYORUM, SİZ İNANIN"

"Beşiktaş ile aramda güven sorunu olmaz. Camiama açıkça söylüyorum, ben söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Bu kulübün kimsenin şahsi hesaplarının küçük oyunlarının içine de sokmayacağım! Ben sözümü veriyorum, siz inanın. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız."

"HİSSE SATMA PLANIMIZ YOK"

"Hisse satma planımız yok. Olursa, paranın gideceği yeri söyledik. Yine gidip banka borçlarını ödeyeceğiz. Başka bir yere kullanma durumu olmaz. Az önce arkadaşlarım bildirdi. O izni alıp gerektiği zaman, sermaye artışını yapacağımız zaman kullanabiliriz. İlk başta yaptığımız sermaye artışı planımızda hiçbir değişiklik yok. Yine gidip bankalara borcumuzu ödeyeceğiz."